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"Бездушная имитация творчества". ИИ вытесняет музыкантов в России

"Бездушная имитация творчества". ИИ вытесняет музыкантов в России

Рассказываем, как изменился музыкальной рынок страны и почему все сложнее понять, кто написал очередной хит Пока пользователи обсуждают ИИ-видео, стриминговые сервисы заполняются треками, созданными алгоритмами.

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