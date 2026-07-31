"Бездушная имитация творчества". ИИ вытесняет музыкантов в России

Рассказываем, как изменился музыкальной рынок страны и почему все сложнее понять, кто написал очередной хит Пока пользователи обсуждают ИИ-видео, стриминговые сервисы заполняются треками, созданными алгоритмами.
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