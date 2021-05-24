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Япония подтвердила документально планы СССР отдать часть Курил

Япония подтвердила документально планы СССР отдать часть Курил

Проект мирного договора был составлен в 1972 году.Советский Союз стремился урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, передав два из четырех спорных острова, расположенных у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.

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