Япония подтвердила документально планы СССР отдать часть Курил

Проект мирного договора был составлен в 1972 году.Советский Союз стремился урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, передав два из четырех спорных острова, расположенных у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.
Проект мирного договора был составлен в 1972 году.Советский Союз стремился урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, передав два из четырех спорных острова, расположенных у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.
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