Беспроводные вертикальные пылесосы за последние годы стали отличной альтернативой стационарным. Они существенно нарастили емкости аккумуляторов, расширили комплекты насадок и щеток, усилили мощности двигателей и всасывающих компонентов, причем по-умному, то есть адаптивно, в зависимости от типа поверхности пола (ковер, ковролин, ламинат, плитка и т.