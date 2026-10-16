Беспроводные вертикальные пылесосы за последние годы стали отличной альтернативой стационарным. Они существенно нарастили емкости аккумуляторов, расширили комплекты насадок и щеток, усилили мощности двигателей и всасывающих компонентов, причем по-умному, то есть адаптивно, в зависимости от типа поверхности пола (ковер, ковролин, ламинат, плитка и т.
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