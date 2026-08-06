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Аргументы недели

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Продажи люксовых брендов в России выросли вдвое за полгода

Продажи люксовых брендов в России выросли вдвое за полгода

Вопреки экономическим трудностям, россияне бросились скупать дорогие вещи. По данным исследования, за первую половину года оборот товаров класса люкс подскочил на шестьдесят пять процентов, а число заказов и вовсе удвоилось.

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