Продажи люксовых брендов в России выросли вдвое за полгода

Вопреки экономическим трудностям, россияне бросились скупать дорогие вещи. По данным исследования, за первую половину года оборот товаров класса люкс подскочил на шестьдесят пять процентов, а число заказов и вовсе удвоилось.
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