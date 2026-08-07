Экс-директор Popcorn Books получил четыре года условно за экстремизм и должен выплатить 8,7 млн рублей

Дмитрий Протопопов признал вину и сотрудничал со следствием, попросив прощения у всех, кому его действия могли принести вредБывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов приговорен к четырем годам лишения свободы условно.
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