Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Экс-директор Popcorn Books получил четыре года условно за экстремизм и должен выплатить 8,7 млн рублей

Экс-директор Popcorn Books получил четыре года условно за экстремизм и должен выплатить 8,7 млн рублей

Дмитрий Протопопов признал вину и сотрудничал со следствием, попросив прощения у всех, кому его действия могли принести вредБывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии