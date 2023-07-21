Аргументы недели

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  • Лаврентий Палыч Берия
    Странно... тут под домашний арест помещают воров которые крадут бюджет области,  детей мажорчиков которые на брендово...Следствие попроси...
  • HotRS
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  • Galina
    Непонятно почему он все это сказал? Ведь понимал, что ему  грозит!Следствие попроси...

В хабаровской больнице скончалась пассажирка, пострадавшая в ДТП

В хабаровской больнице скончалась пассажирка, пострадавшая в ДТП

Прокуратура Хабаровского края следит за процессуальной проверкой, связанной с трагическим дорожно-транспортным происшествием, которое привело к смерти одного человека.

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