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Саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился: почему не было желаемого результата

Саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился: почему не было желаемого результата

Саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился: почему не было желаемого результата Евгения КомароваМария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала результаты саммита по ядерной энергетики, проходивший в Брюсселе 21-22 марта.

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