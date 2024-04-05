Саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился: почему не было желаемого результата Евгения КомароваМария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала результаты саммита по ядерной энергетики, проходивший в Брюсселе 21-22 марта.
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