Саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился: почему не было желаемого результата Евгения КомароваМария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала результаты саммита по ядерной энергетики, проходивший в Брюсселе 21-22 марта.