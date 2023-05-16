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Пользователи Twitter после поездок Зеленского по странам Европы призвали учредить новый праздник День коррупции

Пользователи Twitter после поездок Зеленского по странам Европы призвали учредить новый праздник День коррупции

Пользователи Twitter после визитов президента Украины Владимира Зеленского в европейские страны призывают учредить новый праздник — День коррупции.

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