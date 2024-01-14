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Часть Горловки осталась без электричества после обстрелов ВСУ

Часть Горловки осталась без электричества после обстрелов ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм, информирует в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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