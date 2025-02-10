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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер раскрыл приблизительное окно релиза ремейка Final Fantasy 9 Слухи о ремей...

Инсайдер раскрыл приблизительное окно релиза ремейка Final Fantasy 9 Слухи о ремей...

Инсайдер раскрыл приблизительное окно релиза ремейка Final Fantasy 9Слухи о ремейке Final Fantasy 9 ходят уже несколько лет, начиная с 2021 года, когда в списке игр на Nvidia GeForce Now появилась информация о разработке проекта.

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