ЕР подвела итоги праймериз в Госдуму от Новосибирской области

Итоги предварительного голосования в Госдуму РФ подвели на сайте «Единой России» в ночь на 31 мая. Процедура прошла в электронном виде с 24 по 30 мая, в Новосибирской области в нём приняли участие более 100 тысяч человек.
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