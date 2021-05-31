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ЕР подвела итоги праймериз в Госдуму от Новосибирской области

ЕР подвела итоги праймериз в Госдуму от Новосибирской области

Итоги предварительного голосования в Госдуму РФ подвели на сайте «Единой России» в ночь на 31 мая. Процедура прошла в электронном виде с 24 по 30 мая, в Новосибирской области в нём приняли участие более 100 тысяч человек.

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