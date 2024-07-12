США могут передумать по поводу запрета на «глубокие» удары по России

ВАШИНГТОН, 12 июля, ФедералПресс. Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но это может измениться, рассказала заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.
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