В Петербурге прошёл слет волонтеров «ДоброЛигово»

В нем приняло участие более 100 человек из Петербурга и Республики Беларусь С 20 по 22 сентября в частном детском оздоровительном лагере «Град Детинец», на территории Центра специальной подготовки детей «ГВАРДИЯ» прошёл слет добровольцев «ДоброЛигово», в котором поучаствовало более 100 подростков из Петербурга и Республики Беларусь.