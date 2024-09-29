В Петербурге прошёл слет волонтеров «ДоброЛигово»

В нем приняло участие более 100 человек из Петербурга и Республики Беларусь С 20 по 22 сентября в частном детском оздоровительном лагере «Град Детинец», на территории Центра специальной подготовки детей «ГВАРДИЯ» прошёл слет добровольцев «ДоброЛигово», в котором поучаствовало более 100 подростков из Петербурга и Республики Беларусь.
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