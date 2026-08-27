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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Рубина» поддержали детей и подростков с ВИЧ: «Сначала человек. Потом диагноз»

Футболисты « Рубина » поддержали детей и подростков с вирусом иммунодефицита человека. «Летний адаптационный слет для подростков, живущих с ВИЧ» прошел в Кичиере, Республика Марий Эл.

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