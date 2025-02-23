Бетербиев объяснил отказ пожимать руку Биволу предстоящей встречей в ринге

Российский боксер Артур Бетербиев после поражения во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира против Дмитрия Бивола не стал пожимать руку оппоненту, потому что ожидает проведения третьего противостояния.
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