19-летний сын Бритни Спирс стал лицом крупного бренда: Джейден Джеймс перенял генетику звездной мамы

Младший сын поп-принцессы уверенно начинает модельную карьеру. фото: MACzine Читайте также 10 самых раскрученных детей Голливуда: примеры успеха наследников звезд Джейден Джеймс Федерлайн, 19-летний сын Бритни Спирс, стал лицом новой рекламной кампании косметического бренда MAC.
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