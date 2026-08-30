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Царьград

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Минздрав Липецка сообщил о трёх случаях лихорадки Западного Нила

Минздрав Липецка сообщил о трёх случаях лихорадки Западного Нила

В Липецкой области зафиксированы три случая лихорадки Западного Нила. Двое пациентов лечатся в инфекционной больнице, один переведён в клиническую.

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