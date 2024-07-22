Эти автомобили можно купить вместо Lada Vesta с вариатором

В России по цене Lada Vesta с вариатором можно купить несколько б/у автомобилей, которые могут стать альтернативой отечественной машине, рассказал руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко.
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