Все обсуждают скандал, который устроил Никита Кологривый на «Закрытом показе» Гордона

Простите, а кто это такой, Кологривый? Что за пид@рас еще один гордый выскочил на сцену жизни? Чем прославил то себя? Что, тоже с носком на пипиське своей, голый среди проституток бегал?

Татьяна Кибишева

Я вообще не пойму в связи с чем так много говорят о фильме "Словно пацана" в котором играет Кологривый? Ничего особенного я, ни в этом фильме, ни в этом актёре не нахожу, а вообще-то, этот фильм и снимать не стоило, ничего хорошего и умного в нем нет.