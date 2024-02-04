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Все обсуждают скандал, который устроил Никита Кологривый на «Закрытом показе» Гордона

Все обсуждают скандал, который устроил Никита Кологривый на «Закрытом показе» Гордона

Один из самых обсуждаемых российских актеров Никита Кологривый пришел в студию шоу «Закрытый показ», где ведущим является Александр Гордон.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Простите, а кто это такой, Кологривый? Что за пид@рас еще один гордый выскочил на сцену жизни? Чем прославил то себя? Что, тоже с носком на пипиське своей, голый среди проституток бегал?
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14 час.
Татьяна Кибишева
Я вообще не пойму в связи с чем так много говорят о фильме &quot;Словно пацана&quot; в котором играет Кологривый? Ничего особенного я, ни в этом фильме, ни в этом актёре не нахожу, а вообще-то, этот фильм и снимать не стоило, ничего хорошего и умного в нем нет.
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12 час.

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