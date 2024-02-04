Один из самых обсуждаемых российских актеров Никита Кологривый пришел в студию шоу «Закрытый показ», где ведущим является Александр Гордон.
Все обсуждают скандал, который устроил Никита Кологривый на «Закрытом показе» Гордона
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Простите, а кто это такой, Кологривый? Что за пид@рас еще один гордый выскочил на сцену жизни? Чем прославил то себя? Что, тоже с носком на пипиське своей, голый среди проституток бегал?
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14 час.
Татьяна Кибишева
Я вообще не пойму в связи с чем так много говорят о фильме "Словно пацана" в котором играет Кологривый? Ничего особенного я, ни в этом фильме, ни в этом актёре не нахожу, а вообще-то, этот фильм и снимать не стоило, ничего хорошего и умного в нем нет.
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12 час.
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