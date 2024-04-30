Агентство госуслуг объявляет о временной приостановке предоставления услуг

Агентство государственных услуг сообщает, что из-за технических неполадок в Государственной системе электронных платежей MPAY предоставление государственных услуг временно приостановлено на всей территории страны, сообщает Noi.
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