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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Финны выступают против возвращения России – удивительная неблагодарность. В свое время наши специалисты поднимали хоккей в Финляндии»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о том, что Финляндия выступает против возвращения российских команд.

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