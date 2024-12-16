Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за выходные

Высота снежного покрова составила около 20 сантиметров, и сегодня она еще прибавится За выходные в Санкт-Петербурге выпало осадков в виде снега 40% от месячной нормы в Кронштадте и Ломоносове, 43 % от нормы на центральной метеостанции города и 48 % от нормы декабря в Ломоносове.