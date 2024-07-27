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Царьград

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Мошенники за неделю обманули жителей Кузбасса на 18 миллионов рублей

Мошенники за неделю обманули жителей Кузбасса на 18 миллионов рублей

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.Пресс-служба прокуратуры Кузбасса сообщила о том, что мошенники за неделю обманули жителей региона на 18 миллионов рублей.

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