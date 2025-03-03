Подготовка встречи Путина и Трампа идет ускоренными темпами

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, встретится с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом и другими чиновниками для того, чтобы рассмотреть политику в отношении Украины.
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