Правительство ЯНАО запустило сайт Года героев

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили специализированный сайт, посвященный Году героев. На портале собрана информация о мероприятиях, а также истории о местных героях — спасателях, врачах и волонтерах.
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