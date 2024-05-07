Ещё два года назад президент России Владимир Путин предупреждал Запад, что Россия не потерпит угроз в свою сторону.
" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас
Комментарии
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Виктор Шилин
Ещё одна красная линия с китайским предупреждением. Не пора ли подарить Ландону пару пасейдонов? А пендосов оставить на сладкое. Они не остановятся сами, это же понятно.
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14 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Что за глупости пишет автор? Зачем разрушать города, да еще и пустые? Есть конкретные ротные опорные пункты на ЛБС, есть районы обороны. Там мирных жителей нет, одни вояки, в том числе закордонные. Вот по ним и применить ТЯО.
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12 час.
S
Serg
Дебил, ты потом сам слезешь с дивана и пойдешь разгребать радиоактивные руины?. Башкой то надо думать, прежде чем херню писать. Зачем загаживать наши будущие территории? Вот по пиндосам и саксам- только за. А земли древней Руси и мать городов Русских- беречь надо, вместе с Киево-Печерской Лаврой. Оплотом русского православия.
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8 час.
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