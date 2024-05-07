" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

Виктор Шилин Ещё одна красная линия с китайским предупреждением. Не пора ли подарить Ландону пару пасейдонов? А пендосов оставить на сладкое. Они не остановятся сами, это же понятно.

ДП Дмитрий Пузанов Что за глупости пишет автор? Зачем разрушать города, да еще и пустые? Есть конкретные ротные опорные пункты на ЛБС, есть районы обороны. Там мирных жителей нет, одни вояки, в том числе закордонные. Вот по ним и применить ТЯО.