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Моллы

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ТЦ «Город» на Рязанском проспекте могут снести и построить жильё - Сбербанк выставил объект на продажу за 3,3 млрд рублей

ТЦ «Город» на Рязанском проспекте могут снести и построить жильё - Сбербанк выставил объект на продажу за 3,3 млрд рублей

Владелец готов рассмотреть жилую застройку на месте комплекса площадью почти 90 тысяч квадратных метров, хотя ранее пытался продать только арендный бизнес.

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