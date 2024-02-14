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next WAR

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С неба на сушу: ракеты «воздух-воздух» с радиолокационной системой наведения, используемые в составе наземных ЗРК

С неба на сушу: ракеты «воздух-воздух» с радиолокационной системой наведения, используемые в составе наземных ЗРК

С самого начала разработчики ракет воздушного боя стремились обеспечить превосходство над противником за счёт увеличения дальности поражения, манёвренности, большего числа одновременно обстреливаемых целей и улучшения помехозащищённости.

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