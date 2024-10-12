Водит на спорт и купил квартиру: Павел Прилучный решил бороться с Муцениеце за общего сына Тимофея

Разговоры о личной жизни популярного актера Павла Прилучного не стихают вот уже несколько дней. На этот раз актер вышел на связь и прокомментировал вопросы, связанные с воспитанием детей от его бывшей супруги, Агаты Муцениеце.
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