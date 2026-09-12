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Си Цзиньпин назвал БРИКС влиятельной платформой для развивающихся стран

Си Цзиньпин назвал БРИКС влиятельной платформой для развивающихся стран

БРИКС за 20 лет стало самой влиятельной платформой сотрудничества для развивающихся рынков и стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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