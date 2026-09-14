Россиядә узган төндә 399 дошман дроны бәреп төшерелгән

Узган төндә Россия төбәкләрендә 399 дошман дроны бәреп төшерелгән һәм юк ителгән. Бу хакта РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым