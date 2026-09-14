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Россиядә узган төндә 399 дошман дроны бәреп төшерелгән

Узган төндә Россия төбәкләрендә 399 дошман дроны бәреп төшерелгән һәм юк ителгән. Бу хакта РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә.

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