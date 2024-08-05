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Уникальный смартфон-UMPC из нулевых: как HTC сделала устройство с двумя независимыми процессорами на борту?

Уникальный смартфон-UMPC из нулевых: как HTC сделала устройство с двумя независимыми процессорами на борту?

﻿﻿Друзья! Ни для кого не секрет, что у смартфонов два дисплея: люди постарше могут вспомнить уникальные модели Toshiba, такие как Acer DX650, а некоторые читатели сразу вспомнят довольно уникальный Yota Phone.

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