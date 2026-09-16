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Терапевт Аранович посоветовала проверять предупреждения умных часов о пульсе

Терапевт Аранович посоветовала проверять предупреждения умных часов о пульсе

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович посоветовала не игнорировать уведомления умных часов о нарушениях пульса, ритма сердца и насыщения крови кислородом, сообщает «Лента.

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