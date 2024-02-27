Россиянкам рассказали о противопоказаниях для популярной омолаживающей процедуры

С помощью филлеров на основе гиалуроной кислоты можно избавиться от возрастных изменений и сделать лицо гармоничнее, однако проводить популярную омолаживающую процедуру можно не всем, заявил пластический хирург, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов.
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