Россиянкам рассказали о противопоказаниях для популярной омолаживающей процедуры

С помощью филлеров на основе гиалуроной кислоты можно избавиться от возрастных изменений и сделать лицо гармоничнее, однако проводить популярную омолаживающую процедуру можно не всем, заявил пластический хирург, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов.