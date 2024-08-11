Петербуржцев просят временно приютить животных из пострадавших районов Курской области

Приют «Право жить» находится рядом с зоной боевых действий Один из крупнейших приютов для животных в Курской области обращается за поддержкой к жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов с просьбой о временном уходе за питомцами, сообщает издание Neva.