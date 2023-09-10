Сенат США поддержит запрос Байдена о новых миллиардах для Украины "Помочь Украине вернуть свою территорию означает без единого выстрела ослабить одного из крупнейших стратегических противников Америки… Наши коллеги получат возможность сделать это, когда мы одобрим выделение дополнительных ассигнований до конца текущего месяца", — заявил глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч "Дважды Замороженный" Макконелл.
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