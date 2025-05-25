Рекордное количество БПЛА, 9 «Искандеров», 11 стратегов Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 и 4 ракетоносца в акватории Черного моря работали сегодня ночью в большинстве областей Украины над созданием обширной буферной зоныОдесса, Киев, Тернополь, Николаев, Чернигов, Харьков, Житомир: поражено … .