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Кремниевый чип впервые синтезировал 64 последовательности ДНК одновременно

Кремниевый чип впервые синтезировал 64 последовательности ДНК одновременно

Учёные создали полупроводниковую платформу для ферментативного производства синтетической ДНК, объединив микроэлектронику с биохимическим синтезом молекулУчёные из Гарвардского университета разработали кремниевый чип, способный одновременно создавать 64 различные последовательности ДНК.

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