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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100

Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100

Анна Калинская обновила личный рекорд и поднялась на 11-ю строчку.  Финалистка турнира в Токио София Кенин прибавила 67 позиций и вернулась в топ-100.

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