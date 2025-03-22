Воздушная тревога на Украине: Черкассы, Сумы и Киев под угрозой

В украинских областях Черкасской, Сумской и Киевской объявлена воздушная тревога. Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины начались 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту.
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