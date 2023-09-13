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Турецкие грани: вышел новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»

Турецкие грани: вышел новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»

На турецком телеканале FOX 11 сентября прошла премьера сериала «Совершенно другой» (Bambaşka Biri). В главных ролях — Бурак Дениз и, что особенно важно для фанатов, Ханде Эрчел, известная по роли Эды Йылдыз в суперхите «Постучись в мою дверь».

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