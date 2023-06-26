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«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн

Как пишет La Gazzetta dello Sport, руководство «Челси» уже сообщило «Интеру», что не хочет отдавать Лукаку еще в одну аренду и готово лишь к переговорам о полноценном трансфере.

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