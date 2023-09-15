Такого еще не было: Во время атаки на Севастополь Россия выключила Starlink во всем мире

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вы считаете этого довольно для воспитания беспредельщиков . Уверен , что завтра будет более серьёзное нападение с ещё большими потерями . Здесь нет места выдержки , здесь надо учить только адекватными действиями тех , кто производит поставки и тех кто нарушает все правила конвенций по запрещению нанесения ударов по мирному населению . Народ не устраивает такое отношение к нему со стороны государства , а именно работы Совета Безопасности .Вы даже не порвали кабели Англии ,которые обещали , не нанесли ошеломляющие удары по местам принятия решений , а именно по городам Англии .А вроде трепло и сатанист Байден сказал и сделал и практически уничтожил на долгое время СПГ-2 . Послушайте ? А мне кого тогда уважать ? Байдена , который сдержал слово или Путина , который сказал , но не сделал , а значит обманул Народ , Страну ? Вот когда его обманывали , то он сам обижался , а как же теперь нам , обиженными ходить и сомневаться в решениях Главы Страны ?