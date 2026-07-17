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Царьград

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Миллионы на «патриотизм»: академия Плющенко попросила президентский грант на шоу

Миллионы на «патриотизм»: академия Плющенко попросила президентский грант на шоу

Плющенко просит деньги на патриотизм, в то время как его сын выступает за другую страну.Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» подала заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева».

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