Миллионы на «патриотизм»: академия Плющенко попросила президентский грант на шоу

Плющенко просит деньги на патриотизм, в то время как его сын выступает за другую страну.Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» подала заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева».