Сдельная участь: экс-председатель крайсуда оформлял активы по «левым» паспортам

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов на протяжении 17 лет использовал для регистрации собственности утерянные людьми паспорта, рассказали «Известиям» источники в правоохранительных органах.
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