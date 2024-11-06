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Она изменяла мужу, но он все равно ее любил: история Валентины Серовой, которая к концу жизни спилась вместе с сыном

Она изменяла мужу, но он все равно ее любил: история Валентины Серовой, которая к концу жизни спилась вместе с сыном

Как трудно порой разгадать человеческую судьбу — трогательную и трагичную, полную любви и боли. Судьба Валентины Серовой, «советской Марлен Дитрих», оставила за собой шлейф ярких взлетов и болезненных падений.

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