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Один человек погиб, 11 пострадали при повторной атаке на аэропорт Эр-Рияда

Один человек погиб, 11 пострадали при повторной атаке на аэропорт Эр-Рияда

В результате новой атаки на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии один человек погиб, есть раненые.

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