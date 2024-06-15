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Психолог Дугенцова: учителя могут следить за соцсетями детей в частных случаях

Психолог Дугенцова: учителя могут следить за соцсетями детей в частных случаях

В Забайкалье педагогам поручили наблюдать за поведением школьников в интернете. Однако даже на первый взгляд в этой инициативе слишком много подводных камней: активность детей в соцсетях очень высока, учителя слишком заняты, и многим не хочется окончательно испортить «слежкой» отношения с учениками.

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