Психолог Дугенцова: учителя могут следить за соцсетями детей в частных случаях

В Забайкалье педагогам поручили наблюдать за поведением школьников в интернете. Однако даже на первый взгляд в этой инициативе слишком много подводных камней: активность детей в соцсетях очень высока, учителя слишком заняты, и многим не хочется окончательно испортить «слежкой» отношения с учениками.