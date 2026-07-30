Ссора с супругом: как не оказаться на 15 суток в изоляторе

Оказывается, за ссору с супругом или супругой вполне могут арестовать. 30 июля соцсети облетел приговор суда москвичке, которая во время конфликта с мужем буянила, ругалась матом и выбросила из окна 7 этажа бокалы, чашки и его мобильный телефоны.