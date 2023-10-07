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32% россиян предпочитают хранить сбережения дома

32% россиян предпочитают хранить сбережения дома

Около трети россиян предпочитают хранить свои сбережения дома, но большинство все же отдают предпочтение банковским вкладам, при этом основной целью накоплений является формирование резервов на случай неожиданных расходов.

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